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16:39, 4 ноября 2024Мир

Боррель назвал Южную Корею Японией на переговорах в Сеуле

Боррель перепутал Южную Корею с Японией на переговорах в Сеуле
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Chung Sung-Jun / Reuters

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на переговорах в Сеуле ошибочно назвал Южную Корею Японией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я нахожусь здесь как европеец, чтобы объявить о партнерстве в сфере обороны и безопасности между ЕС и Японией», — сказал он.

Это заявление вызвало смех среди представителей Южной Кореи. Его поправил один из представителей европейской делегации, после чего Боррель сказал: «Что? О Боже, прошу прощения... с Кореей».

Ранее представители ЕС и Японии заключили стратегическое и оборонное партнерство между двумя сторонами. Боррель заявил, что это первая такая программа сотрудничества в истории, заключенная Евросоюзом со страной Азиатско-Тихоокеанского региона.

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