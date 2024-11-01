ЕС и Япония заключили стратегическое и оборонное партнерство

Представители Европейского союза (ЕС) и Японии заключили стратегическое и оборонное партнерство между двумя сторонами. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает агентство Reuters.

Ранее бывший президент Финляндии Саули Ниинисте предложил создать Европейскому союзу (ЕС) свой собственный аналог ЦРУ на случай возможных конфликтов в будущем. Согласно его отчету, столица Евросоюза Брюссель якобы является «настоящим шпионским базаром» для самых разнообразных сил, продвигающих свои интересы.