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12:19, 1 ноября 2024Мир

ЕС и Япония заключили оборонное партнерство

ЕС и Япония заключили стратегическое и оборонное партнерство
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Представители Европейского союза (ЕС) и Японии заключили стратегическое и оборонное партнерство между двумя сторонами. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает агентство Reuters.

Ранее бывший президент Финляндии Саули Ниинисте предложил создать Европейскому союзу (ЕС) свой собственный аналог ЦРУ на случай возможных конфликтов в будущем. Согласно его отчету, столица Евросоюза Брюссель якобы является «настоящим шпионским базаром» для самых разнообразных сил, продвигающих свои интересы.

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