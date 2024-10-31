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10:39, 31 октября 2024Мир

В ЕС захотели создать собственное ЦРУ

ABC: экс-президент Финляндии Ниинисте предложил создать ЕС свой аналог ЦРУ

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте предложил создать Европейскому союзу (ЕС) свой собственный аналог ЦРУ на случай возможных конфликтов в будущем. Об этом сообщает испанская газета ABC со ссылкой на подготовленный бывшим финским лидером отчет о безопасности Евросоюза.

«Однако самая красочная часть доклада касается настойчивого утверждения о том, что ЕС нуждается в собственном разведывательном агентстве посредством более широкого обмена информацией между самими странами-членами. А также сохранить сами европейские институты, которые сейчас являются объектом интереса шпионских служб половины мира», — отмечается в материале издания.

Согласно отчету, столица Евросоюза Брюссель якобы является «настоящим шпионским базаром» для самых разнообразных сил, продвигающих свои интересы. Кроме того, Ниинисте также предложил Европейский кризисный координационный центр, где существующие национальные разведывательные службы смог централизованно делиться друг с другом секретной информацией.

Ранее Ниинисте говорил, что ЕС просчитался в оценке экономических и военных возможностей России при планировании помощи Украине. По его мнению, европейское сообщество должно наладить использование анализа разведданных и прогнозов в политическом планировании, чтобы точнее оценивать угрозы.

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      Максим Габриелян
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