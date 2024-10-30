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15:15, 30 октября 2024Мир

ЕС просчитался в оценке возможностей России при планировании помощи Украине

В ЕС признали просчет возможностей России при планировании помощи Украине

Фото: Fabrizio Maffei / Shutterstock / Fotodom  

Европейский союз (ЕС) просчитался в оценке экономических и военных возможностей России при планировании помощи Украине. Об этом говорится в докладе бывшего президента Финляндии Саули Ниинисте об укреплении гражданской и военной готовности Европы к глобальным вызовам, передает РИА Новости.

«Если бы заранее была признана способность России мобилизовать свою военную экономику, ограничить или, по крайней мере, отсрочить экономические проблемы, то это бы способствовало срочности наших усилий по вооружению Украины», — сказано в докладе политика, подготовленного для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

По мнению Ниинисте, Евросоюз должен наладить использование анализа разведданных и прогнозов в политическом планировании, чтобы точнее оценивать угрозы.

Ранее бывший президент Финляндии предложил расширить полномочия Разведывательного и ситуационного центра Евросоюза, включив в них сбор разведданных с помощью представительств ЕС за пределами объединения. При этом отмечается, что создание новой наднациональной структуры может вызвать споры среди стран-членов объединения.

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      Виктория Кондратьева
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