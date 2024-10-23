В ЕС предложили создать собственную разведку

Bloomberg: ЕС обсуждает возможность создать собственный разведывательный орган

Европейский союз (ЕС) обсуждает возможность создать собственный орган разведки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект доклада бывшего президента Финляндии Саули Ниинисте.

«Новая разведывательная служба будет собирать собственную разведывательную информацию об угрозах, исходящих за пределами границ ЕС и направленных на весь блок», — сообщили источники издания. Ниинисте предложил расширить полномочия Разведывательного и ситуационного центра Евросоюза, включив в них сбор разведданных с помощью представительств ЕС за пределами объединения.

Как отмечается, соответствующий документ поручила подготовить председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Издание подчеркивает, что создание новой наднациональной структуры может вызвать споры среди стран-членов объединения.

Ранее будущий еврокомиссар по обороне, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс призвал ЕС готовиться к возможной конфронтации с Россией. Он также заявил о необходимости наращивания военного производства и пополнения запасов вооружений.