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23:54, 4 ноября 2024Наука и техника

Британские археологи расшифровали ведущую к Ноеву ковчегу карту

The Sun: британские археологи расшифровали ведущую к Ноеву ковчегу карту
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Fatih Saribas / Reuters

Работники Британского музея расшифровали самую древнюю в мире карту, которая, предположительно, может привести к местонахождению Ноева ковчега. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что исследователи долгое время пытались разгадать выгравированные символы на глиняной табличке Imago Mundi. Ее обнаружили на Ближнем Востоке неподалеку от города Абу-Хабба (Сиппар) еще в 1882 году, датировав приблизительно VI веком до нашей эры.

Сзади таблички можно разглядеть карту-схему, над которой написано несколько абзацев клинописи. Они описывают сотворение Земли. Специалисты считают, что там содержатся явные ссылки на библейские истории. Обратная сторона Imago Mundi представляет из себя загадку, указывающую на путь к Ноеву ковчегу.

Ранее стало известно, что легендарный Ноев ковчег (или его прототип) выглядел не как корабль в традиционном понимании, а, скорее всего, представлял собой нечто вроде гигантского круглого плота из тростника.

Вот это герой!
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