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03:58, 4 ноября 2024Мир

Бывший директор в МВФ назвал основное отличие Харрис от Трампа

Бывший директор в МВФ Можин: Харрис не сможет самостоятельно управлять США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Кандидат на пост президента США Камала Харрис не сможет самостоятельно управлять государством, и в этом заключается ее основное отличие от Дональда Трампа. Об этом РИА Новости заявил бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«Харрис, конечно, не будет править страной. Управлять будет то, что называется "deep state" или глубинное государство, как это и происходит при нынешнем президенте [Джо Байдене]», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что Трамп будет пытаться «править самостоятельно», однако не факт, что ему дадут это сделать. По словам Можина, против республиканца заведено много уголовных дел и в случае его победы на выборах эта тема будет только «раскручиваться», а вопрос импичмента будет обсуждаться «постоянно».

Ранее Харрис призвала закончить «десятилетие Трампа». «У нас есть возможность на этих выборах наконец перевернуть страницу десятилетия Трампа, который тратит все свое время, пытаясь держать нас разделенными и боящимися друг друга», — отметила она.

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