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06:42, 4 ноября 2024Мир

Бывший директор в МВФ заявил о замалчивании фондом коррупции на Западе

Аналитик Можин: МВФ замалчивает проблему коррупции в странах Запада
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Международный валютный фонд (МВФ) замалчивает проблему коррупции в странах Запада, которые и контролируют работу организации. Об этом РИА Новости заявил бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

«В фонде огромное внимание уделяется проявлениям коррупции в бедных и среднего уровня развития странах, но полностью замалчивается то, что происходит в странах, которые контролируют работу фонда», — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что в США существует такое понятие, как «pork barrel policy» («политика раздачи бочек со свининой» — прим. «Ленты.ру»). Оно означает, что каждый законопроект обрастает тысячами правок, не имеющими отношения к сути законопроекта, в связи с чем происходит «разбазаривание бюджета» на проекты в округах членов Конгресса США. «Другими словами, на раздачу свинины», — добавил Можин.

Ранее Алексей Можин заявил, что Камала Харрис не сможет самостоятельно управлять США, и в этом заключается ее основное отличие от Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Трамп будет пытаться «править самостоятельно», однако не факт, что ему дадут это сделать.

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