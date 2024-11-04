Доходы Светланы Лободы упали в пять раз после отъезда из России

Mash: доходы Светланы Лободы упали в пять раз после отъезда из России

После отъезда из России доходы Светланы Лободы упали в пять раз. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что после отъезда певицы за границу из имущества в России у нее остался один «Мерседес». При этом частный дом в ЖК «Княжье озеро» принадлежал ее продюсеру Нателле Крапивиной, хотя ходили слухи, что на самом деле он находится в собственности Светланы. Канал пишет, что за 2021 год певица заплатила со своего ИП 3,6 миллиона рублей налогов, заработав более 500 миллионов рублей. Ее появление на мероприятии оценивалось в 4 миллиона рублей, выступление стоило 5,4 миллиона.

Канал также сообщает о слухах, что Лобода готова принимать участие в российских корпоративах и просит у заказчиков 140 тысяч евро (около 15 миллионов рублей) за одно выступление. По оценкам Mash, 2024 год был для певицы неудачным — за 15 концертов она заработала примерно 105 миллионов, поэтому достичь старых доходов ей не удается.

Ранее Лобода начала принимать заказы на корпоративы от россиян. Сообщается, что она готова выступать только за границей.