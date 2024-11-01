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10:20, 1 ноября 2024Культура

Лобода начала принимать заказы на корпоративы от россиян

Shot: Светлана Лобода начала принимать заказы на частные выступления от россиян
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Певица Светлана Лобода, которая с началом специальной военной операции (СВО) выступила резко против России и уехала в Европу, начала принимать заказы на корпоративы от россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Стоимость выступления артистки составит 140 тысяч евро (около 15 миллионов рублей), при этом она готова выступать только за границей. По данным источника, за обозначенную сумму Лобода в течение часа будет исполнять свои хиты. После частного мероприятия артистка просит предоставить ей 18 номеров в пятизвездочном отеле — один категории «люкс», один «полулюкс» и 16 стандартных.

Отмечается, что такие требования связаны с тем, что певица путешествует с командой из 18 человек — Лобода и два ее помощника летают только бизнес-классом, для остальных приобретаются билеты в эконом. «Но в определенные даты представители артистки готовы пойти навстречу и за перелет из Лос-Анджелеса взять с заказчика лишь половину суммы», — говорится в публикации. Shot уточняет, что так происходит, когда у исполнительницы могут быть личные дела в Европе.

Ранее сообщалось, что Светлане Лободе придется отказаться от политических заявлений на концерте в Дубае.

До этого стало известно, что Лобода выгнала со своего концерта в Ереване русскоязычную девушку за отказ выступить против правительства России со сцены.

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