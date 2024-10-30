Лободе запретят политические высказывания на концерте

Власти запретят Светлане Лободе политические высказывания на концерте в Дубае

Украинской певице Светлане Лободе придется отказаться от политических заявлений на концерте в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, власти ОАЭ предупредили организаторов концерта Лободы, что на территории страны со стороны артистов запрещены любые политические высказывания. В случае нарушении этого условия, Светлане запретят выступать в Дубае, а также выпишут штраф и запрет на въезд, как это было раньше с некоторыми российскими артистами-иноагентами.

Сообщается, что в разговоре с журналистами представители Лободы признались, что сама артистка находится в шоке от такой ситуации.

Ранее сообщалось, что Лобода выгнала со своего концерта в Ереване русскоязычную девушку за отказ выступить против правительства России со сцены.