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17:57, 4 ноября 2024Интернет и СМИ

Эрнст сравнил Стива Джобса с Адольфом Гитлером

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (Ночной линейный редактор)
Стив Джобс

Стив Джобс. Фото: Lou Dematteis / Reuters

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Адольфом Гитлером. Об этом сообщает 360.ru.

В публикации отмечается, что такое высказывание Эрнст сделал на симпозиуме «Создавая будущее».
Он назвал iPhone чрезвычайно вредной и чудовищной вещью для человечества, которая «разрушила мир человеческих связей».

«Теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните. Иногда это позволяет вам не заезжать месяцами или даже годами. Общение со своими друзьями вы тоже низводите до звонков, а потом и смс, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно», — высказался гендиректор Первого канала, отметив, что Джобс для него находится в «череде персонажей», где незадолго до него в очереди стоял Адольф Гитлер.

Ранее сообщалось, что Константин Эрнст вошел в состав Совета по культуре и искусству. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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