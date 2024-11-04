Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:47, 4 ноября 2024Интернет и СМИ

Германию призвали провести досрочные выборы в случае победы Трампа

Bild: в Германии должны пройти досрочные выборы в случае победы Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента России 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Drake / Reuters

В ФРГ следует провести досрочные федеральные выборы в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом пишет заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер.

«Кто еще должен воспринимать всерьез канцлера, который уже несколько месяцев не может контролировать собственное правительство? Определенно не Трамп», — отмечается в материале. По мнению Ронцхаймера, победа бывшего главы Белого дома грозит ФРГ распадом правящей коалиции и отставкой правительства.

По его словам, репутация Германии в Европе подорвана частыми спорами внутри коалиции. Он также добавил, что канцлера страны Олафа Шольца никто не воспринимает всерьез.

Ронцхаймер добавил, что независимо от результатов выборов в Соединенных Штатах, Шольц «должен как можно скорее подготовить почву для новых выборов» в ФРГ.

Ранее британский аналитик Джон Лоу, научный сотрудник Королевского института международных отношений в Лондоне заявил, что в случае победы на выборах Трамп станет хуже относиться к президенту России Владимиру Путину, если ему расскажут о поддержке РФ Китаем и ключевой роли КНР в продолжении конфликта на Украине.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назначил ветерана СВО врио губернатора Тамбовской области

      Маск заявил о готовности демократов пойти на ложь ради победы

      Тарасова отреагировала на слова Загитовой о ее непрофессионализме

      Украинские военные пожаловались на западное вооружение

      Священник рассказал о спасшей бойца на СВО иконе

      В США заявили о провале украинских военных в Донбассе

      Ветер повалил 13 деревьев в российском регионе

      Шольц призвал страны НАТО предоставить Украине обещанное оружие

      На Западе рассказали о возможных последствиях победы Трампа для США

      Орбан рассказал о готовности Брюсселя устроить госпереворот в Венгрии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше