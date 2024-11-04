Bild: в Германии должны пройти досрочные выборы в случае победы Трампа

В ФРГ следует провести досрочные федеральные выборы в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом пишет заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер.

«Кто еще должен воспринимать всерьез канцлера, который уже несколько месяцев не может контролировать собственное правительство? Определенно не Трамп», — отмечается в материале. По мнению Ронцхаймера, победа бывшего главы Белого дома грозит ФРГ распадом правящей коалиции и отставкой правительства.

По его словам, репутация Германии в Европе подорвана частыми спорами внутри коалиции. Он также добавил, что канцлера страны Олафа Шольца никто не воспринимает всерьез.

Ронцхаймер добавил, что независимо от результатов выборов в Соединенных Штатах, Шольц «должен как можно скорее подготовить почву для новых выборов» в ФРГ.

Ранее британский аналитик Джон Лоу, научный сотрудник Королевского института международных отношений в Лондоне заявил, что в случае победы на выборах Трамп станет хуже относиться к президенту России Владимиру Путину, если ему расскажут о поддержке РФ Китаем и ключевой роли КНР в продолжении конфликта на Украине.