Лавров рассказал о планах НАТО вести «оборонительные бои» в тысячах миль от своих границ

Лавров: НАТО намерена вести «оборонительные бои» в тысячах миль от своих границ

Страны НАТО намерены вести «оборонительные бои» вдали от границ своих территорий, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД уличил страны Запада в том, что им всегда недостаточно войн. В качестве примера он привел конфликт на Украине. Лавров вместе с тем напомнил, что в июле на саммите в Вашингтоне члены НАТО утвердили претензии на главенствующую роль альянса не только в Евроатлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Если почитать натовскую декларацию, то получается, что для защиты территории своих членов этот "оборонительный" альянс вознамерился вести эти вот "оборонительные" бои и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе, в тысяче миль от своих берегов», — добавил министр.

Ранее Лавров комментировал идеи Японии создать «азиатскую НАТО». По его словам, это несет риски конфронтации, которые могут перейти в горячую фазу.