В ЛНР сообщили об уничтожении более 10 тысяч бойцов ВСУ за неделю

Марочко: бойцы России за неделю уничтожили 11,8 тысяч солдат ВСУ на рубежах ЛНР

Российские военные за неделю ликвидировали более 10 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, которые пытались попасть на территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом ТАСС заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«С 26 октября по 1 ноября 2024 года подразделениями группировок "Запад" и "Юг" отражены 45 контратак противника. (...) Потери ВФУ в зоне ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 11 820 украинских боевиков и наемников», — сообщил он.

Военный эксперт добавил, что российские военные также уничтожили пять танков, три пусковые установки реактивных систем залпового огня, 89 бронемашин, 196 единиц автомобильной техники, 96 орудий полевой артиллерии и 30 полевых складов с боеприпасами.

Ранее командир расчета «Гиацинт-Б» с позывным Манул рассказал, что артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» поддерживают пехоту, продвигающуюся в направлении Терн в Донбассе. Он уточнил, что пехоте удалось занять окраины города.