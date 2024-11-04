Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:34, 4 ноября 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили об уничтожении более 10 тысяч бойцов ВСУ за неделю

Марочко: бойцы России за неделю уничтожили 11,8 тысяч солдат ВСУ на рубежах ЛНР
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Российские военные за неделю ликвидировали более 10 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, которые пытались попасть на территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом ТАСС заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«С 26 октября по 1 ноября 2024 года подразделениями группировок "Запад" и "Юг" отражены 45 контратак противника. (...) Потери ВФУ в зоне ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 11 820 украинских боевиков и наемников», — сообщил он.

Военный эксперт добавил, что российские военные также уничтожили пять танков, три пусковые установки реактивных систем залпового огня, 89 бронемашин, 196 единиц автомобильной техники, 96 орудий полевой артиллерии и 30 полевых складов с боеприпасами.

Ранее командир расчета «Гиацинт-Б» с позывным Манул рассказал, что артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» поддерживают пехоту, продвигающуюся в направлении Терн в Донбассе. Он уточнил, что пехоте удалось занять окраины города.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Думаю, что процесс начался». Помогавший Российской армии американец понадеялся на предоставление Москвой убежища

      В США назвали Маска «влиятельным другом» Си Цзиньпина

      В ЛНР сообщили об уничтожении более 10 тысяч бойцов ВСУ за неделю

      Жители Газы рассказали об опасных заданиях от израильских военных

      Во Франции предупредили Европу о невозможности помогать Украине без США

      Санду сохранила лидерство в Молдавии после подсчета 99 процентов протоколов

      Украинский снайпер возмутился из-за слов о превосходстве стандартов ВСУ над НАТО

      Аналитик описал санкции против России словами «это надолго»

      Российские военные нанесли удар в районе авиабазы в Одесской области

      Российский актер пропал в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше