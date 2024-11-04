Полковник спецназа рассказал об охоте на Басаева и Масхадова в Чечне

Полковник Шаврин: Масхадов прятался в домах мирных жителей на женской стороне

Во время второй чеченской кампании находившийся в международном розыске второй президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов прятался от силовиков в домах мирных жителей, укрываясь на женской половине дома. Об охоте на лидеров сепаратистов «Ленте.ру» рассказал полковник запаса, ветеран группы специального назначения «Вымпел» Сергей Шаврин.

По рассказу бывшего спецназовца, во вторую кампанию в Чечне он вместе с сослуживцами работал не в качестве штурмовика, как в первую войну, а по специальности — разрабатывал и проводил спецоперации по выявлению полевых командиров и террористов. Так, однажды ему бойцам спецназа почти удалось поймать Масхадова — силовики получили информацию о том, что тот прячется в одном из горных сел в погребе.

Во время операции спецназовцы нашли дом, владельцы которого укрыли сепаратиста и смогли отыскать потайной люк, скрывавший убежище второго президента Ичкерии — он находился на женской половине дома, куда мужчинам запрещено входить. Однако из-за того, что приданные спецназовцам подразделения Минобороны выставили слишком мало бойцов для оцепления, Масхадову удалось уйти.

«Над ним [над потайным люком] стоял умывальник и выход трубы гофрированной, будто для слива канализационного. Сначала собачка что-то учуяла. Потом посмотрели, что никакая вода туда в гофрированную трубу не льется, и она нужна, похоже, для циркуляции воздуха», — рассказал о замаскированном убежище сепаратиста Шаврин. Он добавил, что внутри оснащенного запасом питьевой воды погреба могли разместиться три человека.

Не менее изобретательным был террорист Шамиль Басаев. Он тоже скрывался в профессионально подготовленных укрытиях в домах мирных жителей.

Опера заходят в одно помещение, обшаривают его, потом в другое. Все проверили, простучали, обнюхали — пусто! Оказалось, что одно из окон было ложным, и ставни на нем закрывали вход в еще одну скрытую комнату, где прятался Басаев и его спутник Сергей Шаврин

23 сентября 1999 года Борис Ельцин подписал указ о начале контртеррористической операции (КТО) на территории Чечни. Тогда федеральные войска второй раз вошли в Чечню — и война в регионе продлилась почти 10 лет, с 1999 по 2009 годы. Ей предшествовали нападение боевиков Шамиля Басаева и арабских наемников на Дагестан в августе 1999 года, а также серия взрывов в многоэтажках Буйнакска, Волгодонска и Москвы в сентябре.