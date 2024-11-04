МиГ-29 ВВС Индии разбился в районе Агры

МиГ-29 ВВС Индии потерпел крушение в районе Агры во время учебного полета

Истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в районе города Агра (центральный штат Уттар-Прадеш). Об этом говорится в заявлении ВВС, передает ТАСС.

Самолет потерпел крушение во время учебного полета. Отмечается, что ЧП произошло «из-за неисправности системы». Воздушное судно направлялось из Адампура (штат Пенджаб) в Агру. Пилот увел борт от жилых районов, чтобы избежать жертв или ущерба имуществу на земле, а потом успешно катапультировался. Власти начали расследование.

Ранее истребитель военно-морских сил (ВМС) США EA-18G Growler разбился в штате Вашингтон на западе страны. Как отмечается, истребитель разбился во время учебного полета с военно-морской авиабазы ​​Уидби-Айленд. Спасательная группа отправилась на поиск летчиков, личности пилотов не раскрываются.