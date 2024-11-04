Мошенники восстановили eSIM-карту покойного россиянина и украли более 1,2 миллиона рублей

Мошенники восстановили eSIM-карту россиянина и украли 1,2 миллиона рублей

Мошенники восстановили eSIM-карту покойного россиянина и украли более миллиона рублей. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Аферисты восстановили eSIM-карту покойного мужчины из Москвы по имени Анатолий и сняли с его счета более 1,2 миллиона рублей. Его родственники узнали о мошенничестве только через полгода.

Отмечается, что Анатолий простился с жизнью весной 2024 года. Кражу денег обнаружила его вдова. По ее словам, неизвестные списали с карты ее покойного супруга 1 271 700 рублей. Женщина попросила у банка выписки и благодаря документам узнала, что через неделю после смерти мужа неизвестные смогли получить доступ к его счету с помощью eSIM. Злоумышленники получили данные паспорта Анатолия, пришли в салон связи на «Бауманской» и оформили дубликат eSIM, с помощью которой и сняли деньги.

Ранее эксперт Александр Дубровин предупредил россиян, что мошенники научились красть сим-карты дистанционно. Он пояснил, что злоумышленники используют скомпрометированную учетную запись, чтобы перевыпустить eSIM. После этого человек теряет доступ к своему номеру.