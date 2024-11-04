Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:54, 4 ноября 2024Интернет и СМИ

Мошенники восстановили eSIM-карту покойного россиянина и украли более 1,2 миллиона рублей

Мошенники восстановили eSIM-карту россиянина и украли 1,2 миллиона рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

Мошенники восстановили eSIM-карту покойного россиянина и украли более миллиона рублей. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Аферисты восстановили eSIM-карту покойного мужчины из Москвы по имени Анатолий и сняли с его счета более 1,2 миллиона рублей. Его родственники узнали о мошенничестве только через полгода.

Отмечается, что Анатолий простился с жизнью весной 2024 года. Кражу денег обнаружила его вдова. По ее словам, неизвестные списали с карты ее покойного супруга 1 271 700 рублей. Женщина попросила у банка выписки и благодаря документам узнала, что через неделю после смерти мужа неизвестные смогли получить доступ к его счету с помощью eSIM. Злоумышленники получили данные паспорта Анатолия, пришли в салон связи на «Бауманской» и оформили дубликат eSIM, с помощью которой и сняли деньги.

Ранее эксперт Александр Дубровин предупредил россиян, что мошенники научились красть сим-карты дистанционно. Он пояснил, что злоумышленники используют скомпрометированную учетную запись, чтобы перевыпустить eSIM. После этого человек теряет доступ к своему номеру.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров рассказал о планах НАТО вести «оборонительные бои» в тысячах миль от своих границ

      Россиянка описала внешний вид жителей США словами «все настолько плохо, что это шокирует»

      Губернатор Ростовской области объявил об отставке

      Мошенники восстановили eSIM-карту покойного россиянина и украли более 1,2 миллиона рублей

      Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений

      Ушедший в отставку губернатор Тамбовской области займет должность на федеральном уровне

      Российские военные сорвали атаки ВСУ в Курской области

      Молдавский политолог назвал причину победы Санду на президентских выборах

      Губернатор Тамбовской области сообщил об отставке

      В Московской области мужчина изнасиловал девятиклассницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше