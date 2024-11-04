Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:44, 4 ноября 2024Россия

Около 20 тысяч жителей российского региона остались без света из-за снегопадов

В Новгородской области 18,6 тыс. жителей остались без электричества из-за снега
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Около 20 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества из-за снегопада, который прошел в ночь на 4 ноября. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на власти российского региона.

Там заявили, что в области «происходят массовые отключения электросетевых объектов». Наибольшее количество аварий зафиксировано в Новгородском, Шимском, Батецком, Старорусском, Волотовском, Маревском, Демянском районах. Без света остались 18,6 тысячи жителей. Отмечается, что из-за снега отключилось около 87 линий электропередачи.

Глава области Андрей Никитин заявил на своей странице во «Вконтакте», что на 12:00 понедельника, 4 ноября, без света оставались люди в 441 населенном пункте. «Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечены 52 бригады из 175 человек, 54 единицы техники. На подкрепление едут бригады из других филиалов Россетей. Ситуация на северо-западе везде сейчас сложная, но все готовы помогать», — написал губернатор.

Материалы по теме:
«Снежный апокалипсис» Россиян замело снегом, но они этому рады
«Снежный апокалипсис»Россиян замело снегом, но они этому рады
4 февраля 2018
Игра на опережение Власти Москвы успешно противостоят погодным явлениям, сохраняя привычное течение жизни в мегаполисе
Игра на опережениеВласти Москвы успешно противостоят погодным явлениям, сохраняя привычное течение жизни в мегаполисе
23 ноября 2020

27 сентября жители города Фокино в Приморском крае остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщал глава городского округа Александр Баранов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден поздравил Санду с победой на выборах президента

      Бывшего футболиста «Барселоны» обвинили в сексуальном насилии

      Редактора издания Doxa объявили в розыск

      В Минпросвещения высказались о сокращении сроков школьного обучения

      Зеленскому задали неожиданный вопрос

      Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады

      Министр иностранных дел КНДР передала Путину приветствие от Ким Чен Ына

      Из-за сильной гололедицы на дороге в Москве 11 машин попали в ДТП

      Власти Финляндии решили судиться с российскими миллиардерами

      «Айфон разрушил мир человеческих связей». Эрнст сравнил покойного Стива Джобса с Гитлером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше