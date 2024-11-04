Около 20 тысяч жителей российского региона остались без света из-за снегопадов

В Новгородской области 18,6 тыс. жителей остались без электричества из-за снега

Около 20 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества из-за снегопада, который прошел в ночь на 4 ноября. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на власти российского региона.

Там заявили, что в области «происходят массовые отключения электросетевых объектов». Наибольшее количество аварий зафиксировано в Новгородском, Шимском, Батецком, Старорусском, Волотовском, Маревском, Демянском районах. Без света остались 18,6 тысячи жителей. Отмечается, что из-за снега отключилось около 87 линий электропередачи.

Глава области Андрей Никитин заявил на своей странице во «Вконтакте», что на 12:00 понедельника, 4 ноября, без света оставались люди в 441 населенном пункте. «Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечены 52 бригады из 175 человек, 54 единицы техники. На подкрепление едут бригады из других филиалов Россетей. Ситуация на северо-западе везде сейчас сложная, но все готовы помогать», — написал губернатор.

27 сентября жители города Фокино в Приморском крае остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщал глава городского округа Александр Баранов.