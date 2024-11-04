Партия социалистов Молдавии не признала голосование на зарубежных избирательных участках

Партия социалистов Молдовы не признала голосование на зарубежных участках

Партия социалистов Республики Молдова не признала результаты голосования на зарубежных избирательных участках, благодаря которым президентом страны избрали Майю Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным ЦИК Молдавии, которые приводит информационное агентство, после обработки 99,86 процента всех протоколов Санду набрала 55,36 процента голосов, а ее соперник Александр Стояногло — 44,64 процента. При этом после обработки 100 процентов протоколов внутри страны Стояногло набрал 51,19 процента голосов, в то время как у Санду — 48,81 процента.

Ранее молдавский политолог Александр Кориненко назвал голоса зарубежной диаспоры одной из главных причин победы Майи Санду на президентских выборах в стране. По его мнению, у жителей страны «украли победу».