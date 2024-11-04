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15:09, 4 ноября 2024Бывший СССР

Партия социалистов Молдавии не признала голосование на зарубежных избирательных участках

Партия социалистов Молдовы не признала голосование на зарубежных участках
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Партия социалистов Республики Молдова не признала результаты голосования на зарубежных избирательных участках, благодаря которым президентом страны избрали Майю Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным ЦИК Молдавии, которые приводит информационное агентство, после обработки 99,86 процента всех протоколов Санду набрала 55,36 процента голосов, а ее соперник Александр Стояногло — 44,64 процента. При этом после обработки 100 процентов протоколов внутри страны Стояногло набрал 51,19 процента голосов, в то время как у Санду — 48,81 процента.

Ранее молдавский политолог Александр Кориненко назвал голоса зарубежной диаспоры одной из главных причин победы Майи Санду на президентских выборах в стране. По его мнению, у жителей страны «украли победу».

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