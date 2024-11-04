Мартиндейл: боевой дух украинских солдат упал, они напуганы и хотят домой

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не видят веских причин продолжать воевать. Об этом заявил помогавший российским войскам американец Дэниэл Мартиндейл в интервью РИА Новости.

По его словам, боевой дух украинских военнослужащих сейчас снижен. Собеседник агентства отметил, что они напуганы и просто хотят вернуться домой.

Однако, добавил он, некоторые из солдат по-прежнему верят в необходимость победы над Россией, чтобы избежать возвращения Советского Союза. «Но они ошибаются. В любом случае, я не думаю, что их моральный дух такой же, как год назад», — резюмировал Мартиндейл.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил об усталости бойцов ВСУ от боевых действий на передовой и в тылу. По его словам, утомление испытывают не только непосредственные участники боевых действий, но и те, кого конфликт не затронул напрямую.