Путин примет верительные грамоты новых послов

Кремль: Путин примет верительные грамоты у 28 новых послов

Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у 28 новых послов, в том числе из ряда недружественных стран. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говорится в Telegram-канале Кремля.

По словам Пескова, глава государства примет грамоты у вновь прибывших послов 5 ноября. «Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в списке значатся Акира Муто из Японии, Сара Тейлор из Канады и Симона Гальперин из Израиля.

Ранее Путин заявил, что большинство стран и народов разделяют идеи и подход Русского мира.