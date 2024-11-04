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18:01, 4 ноября 2024Путешествия

Россиянин рассказал о шведском столе в отеле Минска словами «поехал бы ради завтрака»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Edwin Petrus / Unsplash

Российский турист побывал в дорогом отеле Минска и рассказал, чем там кормят в ресторане. Своими впечатлениями он поделился в блоге «Самый главный путешественник» на платформе «Дзен».

По словам россиянина, в столице Белоруссии ощущается острая нехватка гостиниц. Две ночи в одном из отелей города обошлись ему в 16,4 тысячи рублей за двоих. Эту цену путешественник счел завышенной, особенно в сравнении, например, с Тбилиси.

Тем не менее отдыхом он остался доволен. «Поехал бы сюда только ради завтрака», — такими словами описал он свои эмоции.

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Шведский стол оказался вкусным и разнообразным. Гостям предлагали кашу, яичницу и омлет, рис и картофель. Из мясных блюд были сосиски, котлеты, курица и несколько видов колбасы.

Кроме того, в меню были фрукты, орехи, халва и сладости. «Выбор очень богатый. Голодными точно не останетесь!» — заключил блогер.

Ранее Белоруссия вошла в топ-5 самых востребованных стран для отдыха туристов из России. Чаще нее путешественники посещают только Турцию, Абхазию и Казахстан.

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