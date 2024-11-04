Российский генерал сообщил о скорой паузе в СВО

Генерал-лейтенант Греков: дожди приведут к паузе в боевых действиях на СВО

В осенний период боевые действия в зоне спецоперации (СВО) на Украине будут стоять на паузе из-за дождей. Об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» рассказал заместитель командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков, передает ТАСС.

«Особый характер почв в той местности, где задачи выполняются, они затрудняют сейчас использование как тяжелых видов вооружения, колесной гусеничной техники, так и, собственно говоря, личного состава, потому что перемещаться по грязи, так сказать, не совсем удобно», — сказал он.

Военачальник подчеркнул, что погодные условия оказывают влияние как на российских военнослужащих, так и на украинских солдат. По его словам, схожий период военные пережили и в 2022, и в 2023 годах. «Примерно проецируем, что будет пауза неминуемая определенная», — заключил Греков.

Ранее сообщалось, что южная часть украинского фронта в Донецкой народной республике (ДНР) близка к обрушению, так как армия России за последнее время начала наступление наиболее быстрыми с начала СВО темпами. По информации The Guardian, россияне в ходе наступления взяли под контроль 500 квадратных километров территории, две трети из которых — в ДНР.