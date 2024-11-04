Санду сохранила лидерство в Молдавии после подсчета 99 процентов протоколов

Санду сохранила лидерство в Молдавии после подсчета 99,46% протоколов

Действующий президент Молдавии Майя Санду сохранила лидерство в Молдавии после подсчета 99,46 процентов протоколов на выборах главы государства. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии.

На данный момент свои голоса за нее отдали 55,22 процентов избирателей. Оппонент Санду, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло набрал 44,78 процентов голосов. В общей сложности участие в выборах приняли 1 698 788 человек.

После обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны сообщалось, что победу одерживает Стояногло с 51,19 процента голосов. Однако в муниципии Кишинев, а также на открытых за рубежом участках лидирует Санду.