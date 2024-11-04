США разместили шесть бомбардировщиков B-52 на Ближнем Востоке

Air Space Forces Magazine: на Ближнем Востоке разместили бомбардировщики B-52

США разместили на Ближнем Востоке шесть бомбардировщиков B-52. Об этом сообщило издание Air & Space Forces Magazine со ссылкой на американских чиновников.

Издание написало, что США развернули в общей сложности шесть B-52, дополнительное звено истребителей F-15E Strike Eagle и воздушные дозаправщики для поддержки этих самолетов.

Чиновники не уточнили в беседе с изданием, где именно будут базироваться бомбардировщики, переброшенные с авиабазы Минот в штате Северная Дакота. По данным инсайдеров, грузовой самолет с Минота недавно приземлился в Катаре на крупнейшей авиабазе США в регионе «Аль-Удейд».

Ранее Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) сообщило, что стратегические бомбардировщики B-52 прибыли в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США. В эту зону входят Ближний Восток, Центральная Азия и Восточная Африка. Число бомбардировщиков не сообщалось.

