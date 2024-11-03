Бомбардировщики США прибыли на Ближний Восток

Американские бомбардировщики B-52 Stratofortress прибыли на Ближний Восток

Американские стратегические бомбардировщики B-52 прибыли в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США, в которую входят Ближний Восток, Центральная Азия и Восточная Африка, пишет ТАСС.

«B-52 Stratofortress в составе пятого крыла, дислоцированного на базе ВВС Майнот (штат Северная Дакота), прибыли в зону ответственности CENTCOM», — отмечается в сообщении.

Ранее Соединенные Штаты отправили на Ближний Восток военную технику, включая эсминец, бомбардировщики и истребители. В Пентагоне уточнили, что они начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы. На текущий момент авианосная ударная группа во главе с Abraham Lincoln готовится к убытию.

28 октября газета The New York Times написала, что рост эскалации на Ближнем Востоке, в особенности между Израилем и его соседями, демонстрируют тот факт, что США уже потеряли влияние в этом регионе, став ведомым политики Тель-Авива.