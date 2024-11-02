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03:51, 2 ноября 2024Мир

США отправили на Ближний Восток военную технику

США отправили на Ближний Восток эсминец, истребители и бомбардировщики
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aziz Taher / Reuters

Соединенные Штаты дополнительно отправили в регион Ближнего Востока эсминец, бомбардировщики и истребители. Об этом информирует Пентагон.

«Министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы ПРО, эскадрилью истребителей и самолет-заправщик, а также несколько дальних бомбардировщиков ВВС США B-52», — сказано в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, эти силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы. На текущий момент авианосная ударная группа во главе с Abraham Lincoln готовится к убытию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Джо Байдена блокирует все усилия по урегулированию на Ближнем Востоке. По словам дипломата, «упорное стремление Вашингтона монополизировать процесс арабо-израильского урегулирования обернулось катастрофическими последствиями».

28 октября газета The New York Times написала, что рост эскалации на Ближнем Востоке, в особенности между Израилем и его соседями, демонстрируют тот факт, что США уже потеряли влияние в этом регионе, став ведомым политики Тель-Авива. По мнению обозревателей газеты, самыми значимыми причинами подобного состояния дел является политическая нестабильность в ожидании выборов в США.

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