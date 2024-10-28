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08:18, 28 октября 2024Мир

В США признали потерю влияния в важном для Белого дома регионе

NYT: США потеряли влияние на Ближнем Востоке, став ведомым политики Израиля

Фото: John Pryke / Reuters

Рост эскалации на Ближнем Востоке, в особенности между Израилем и его соседями, демонстрируют тот факт, что США уже потеряли влияние в этом регионе, став ведомым политики Тель-Авива. Об этом со ссылкой на бывших дипломатов американского Госдепа сообщает газета The New York Times (NYT).

«По мере того, как оседает пыль от последних военных ударов Израиля по Ирану, аналитики и бывшие дипломаты говорят, что Израиль, к лучшему или к худшему, [теперь самостоятельно] диктует события на Ближнем Востоке. Соединенным Штатам отведена роль ведомого, ведь их союзник ведет войну на нескольких фронтах [против "Хезболлы", ХАМАС и Ирана ]», — говорится в публикации.

По мнению обозревателей газеты, самыми значимыми причинами подобного состояния дел является политическая нестабильность в ожидании выборов в США, которые запланированы на начало ноября, а также провал действующего президента США Джо Байдена в попытке достичь прогресса в прекращении огня в регионе.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что нападение Израиля на Тегеран стало просчетом еврейского государства. По его словам, иранский народ даст Израилю понять, какой силой и способностями он обладает.

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      Виктория Кондратьева
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