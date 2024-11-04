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12:56, 4 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о трудностях в получении жителями Горняка лекарств и продуктов

Пушилин: жители Горняка в ДНР испытывают трудности с лекарствами и продуктами
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Жители перешедшего под контроль российских войск Горняка в Донецкой народной республике (ДНР) испытывают трудности с лекарствами и продуктами. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в скором времени в город будут организованы гуманитарные миссии.

Ранее за неделю Вооруженные силы России взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Среди них пять населенных пунктов в ДНР — Измайловка, Цукурино, Горняк, Селидово и Леонидовка — взяли под контроль солдаты группировки «Центр». Села Новоукраинка, Доброволье, Ясная Поляна и Шахтерское взяли подразделения группировки «Восток».

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