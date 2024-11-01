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12:58, 1 ноября 2024Россия

Минобороны назвало число взятых под контроль за неделю населенных пунктов

Минобороны: за неделю российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За неделю Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

В частности бойцы группировки войск «Запад» заняли Кругляковку в Харьковской области. Пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) — Измайловка, Цукурино, Горняк, Селидово и Леонидовка — взяли под контроль солдаты группировки «Центр».

Еще четыре села в ДНР — Новоукраинка, Доброволье, Ясная Поляна и Шахтерское — взяли подразделения группировки «Восток». Военнослужащие группировки «Юг», добавили в оборонном ведомстве, заняли Александрополь и Катериновку в ДНР.

Ранее младший сержант Артем Ковалев, военнослужащий псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии, рассказал, что в первые дни специальной военной операции не дошел до Киева 15 километров.

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