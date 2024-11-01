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10:41, 1 ноября 2024Россия

Российский военный рассказал о первых днях СВО и операции под Киевом

Младший сержант Ковалев рассказал, что в первые дни СВО не дошел до Киева 15 км
Марк Леонов
Марк Леонов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Младший сержант Артем Ковалев, военнослужащий псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии, рассказал, что в первые дни специальной военной операции (СВО) не дошел до Киева 15 километров. Его рассказ приводит Минобороны России, опубликовавшее пост Telegram-канала «Герои спецоперации Z».

По словам Королева, он попал на Украину после учений в Белоруссии в 2022 году. «Были на учениях, и после этого, 23 февраля, нам сказали, что мы заходим на территорию Украины. С самого начала [СВО] был на территории Украины», — рассказал военнослужащий.

Как сообщил российский боец, во время перемещений его подразделения местные жители с радостью встречали военных, угощали их сигаретами и едой. «Говорили: "Спасибо, что вы приехали". То есть нас там очень-очень долго ждали», — заявил Королев. Он добавил, что за проведение операции под Киевом получил первую награду — медаль «За отвагу».

Ранее о начале СВО рассказал боец 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба (ГРУ) Вооруженных сил (ВС) России гвардии старший сержант Дмитрий Кузьмичев. По словам ветерана боевых действий, первые потери среди российских военных он увидел через десять минут после пересечения границы. На второй день мужчина получил ранение сам.

ЖЗЛ
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