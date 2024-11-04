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18:54, 4 ноября 2024Мир

Трамп придумал вариант погашения госдолга США в размере 35 триллионов долларов

Трамп предложил погасить триллионы долларов госдолга США при помощи криптовалюты
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Госдолг США в размере 35 триллионов долларов (около 3,4 квадриллиона рублей — прим. «Ленты.ру») можно погасить при помощи криптовалюты. Такой вариант предложил кандидат на пост президента Соединенных Штатов от республиканцев Дональд Трамп, передает URA.RU в Telegram.

«Может быть, мы выплатим 35 триллионов долларов США в криптовалюте. Я напишу на маленьком листке бумаги: "35 триллионов долларов в криптовалюте — у нас нет долга"», — заявил Трамп.

Политик заявил, что ему нравится данная идея.

Ранее стало известно, что Республиканская и Демократическая партии Соединенных Штатов согласились игнорировать размер госдолга и бюджетного дефицита страны при отсутствии чрезвычайного положения в государстве. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

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