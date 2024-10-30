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05:45, 30 октября 2024Мир

Демократы и республиканцы согласились игнорировать размер госдолга США

WSJ: демократы и республиканцы согласились игнорировать государственный долг США

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Республиканская и Демократическая партии Соединенных Штатов, по сути, согласились игнорировать размер госдолга и бюджетного дефицита страны. Об этом написала газета Wall Street Journal (WSJ).

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121 процент американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7 процента ВВП.

«Обе главные партии, по сути, согласились игнорировать уровень долга Вашингтона времен Второй мировой войны и гигантский годовой дефицит при отсутствии чрезвычайного положения в стране», — написал редактор газеты Джеймс Фриман.

Он отметил, что победитель предстоящих президентских выборов в любом случае будет вынужден тратить «намного меньше», чем обещал в ходе своей предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты во время президентского срока Джо Байдена продолжили терять долю в мировой торговле: она опустится до 10,53 процента. По словам экспертов, после прихода к власти политика вклад страны в глобальную торговлю продолжил снижаться. За первый год доля упала сразу на 0,34 процентного пункта несмотря на то, что Соединенные Штаты смогли нарастить объем торговли до 4,7 триллиона долларов с 3,8 триллиона годом ранее.

Ранее эксперты Росконгресса подсчитали, что госдолг США растет на триллион долларов каждые 100 дней. Также отмечается, что в ближайшее время объем размещения американских облигаций будет расти.

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      Марина Совина
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