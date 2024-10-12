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06:46, 12 октября 2024Мир

Назван размер доли США в мировой торговле при Байдене

По итогам срока Байдена доля США в мировой торговле упадет до 10,53 процента
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Соединенные Штаты во время президентского срока Джо Байдена продолжили терять долю в мировой торговле: она опустится до 10,53 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной торговой организации (ВТО) и американской статслужбы.

Отмечается, что доля США в мировой торговле товарами по итогам президентского срока экс-главы Дональда Трампа из-за торговой войны с Китаем сократилась почти на 0,7 процентного пункта и составила 10,78 процента.

После прихода к власти Джо Байдена вклад страны в глобальную торговлю продолжил снижаться: за первый год доля упала сразу на 0,34 процентного пункта несмотря на то, что Соединенные Штаты смогли нарастить объем торговли до 4,7 триллиона долларов с 3,8 триллиона годом ранее.

Ранее эксперты Росконгресса подсчитали, что госдолг США растет на триллион долларов каждые 100 дней. В свою очередь, издание Fox Business спрогнозировало устойчивый прирост долговых обязательств страны в долгосрочной перспективе. Согласно ожиданиям аналитиков, в следующем десятилетии госдолг Соединенных Штатов может увеличиться до рекордных 54 триллионов долларов.

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      Юлия Мискевич
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