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14:23, 4 ноября 2024Мир

В Британии рассказали о ежедневном ухудшении переговорных позиций Украины

Меркурис: Украина с каждым днем лишается шансов на благоприятные переговоры
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Из-за ухудшения положения на фронте Украина с каждым днем лишается шансов на благоприятные переговоры. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он отметил, что не видит изменений в риторике Киева для изменения условий переговоров с Россией. По его словам, с каждым днем ситуация на фронте становится все менее благоприятной для Киева. Эксперт подытожил, что это означает, что любые будущие переговоры также будут менее благоприятными для Украины, чем если бы они происходили сейчас.

Ранее в Германии \ о проведении Россией и Украиной непубличных переговоров. Журналисты сообщают, что встречи уже проходили в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других местах с участием стран G7 и Китая.

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