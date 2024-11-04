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05:41, 4 ноября 2024Мир

В Италии назвали выгодного для Европы президента США

Аналитик Бифолки: для Европы более выгодна победа Трампа, а не Харрис
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Matt Bishop / IMAGO / imageSPACE / Global Look Press

Для Европы Дональд Трамп является более выгодной кандидатурой на пост президента США, чем Камала Харрис. Об этом РИА Новости заявил глава итальянского научно-исследовательского отдела аналитического центра SpecialEurasia Джулиано Бифолки.

По его словам, победа Харрис будет означать, что Вашингтон продолжит подпитывать конфликт на Украине и толкать Европу к оказанию Киеву военной помощи. Аналитик уверен, что Трамп не будет иметь никаких проблем с Россией.

«Трамп может содействовать переговорам, что станет преимуществом для Европы, потому что та перестанет быть в условиях почти что конфликта с Россией и начнет вкладывать деньги не в боевые действия, а в восстановление Украины или в решение внутренних проблем», — считает эксперт.

Ранее доктор философии Кристиан Мачек также назвал Трампа более желательным победителем выборов в США для Европы и, в том числе Австрии. «Однозначно Трамп», — сказал он.

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