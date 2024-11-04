В Карелии стая бездомных собак искусала 13-летнюю девочку

СК РФ: в Карелии бездомные собаки искусали 13-летнюю жительницу города Сегежа

В городе Сегежа, Республика Карелия, бездомные собаки искусали 13-летнюю девочку. Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета (СК) России.

Нападение стаи агрессивных животных на ребенка произошло в субботу, 2 ноября, рядом со спортивным комплексом города. Местная жительница оказала первую помощь девочке, после чего ее госпитализировали.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ (Следственного управления — прим. «Ленты.ру») СК России по Республике Карелии Евгению Николаевичу Швецу возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — сказано в сообщении Информационного центра СК.

Там также отметили, что уполномоченные органы не принимают мер по отлову безнадзорных животных в городе.

Ранее в Санкт-Петербурге 12-летнего школьника госпитализировали в тяжелом состоянии после нападения бездомных собак. Животные набросились на ребенка в заброшенном здании на Мебельной улице.

