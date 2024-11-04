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13:32, 4 ноября 2024Россия

В Московской области мужчина изнасиловал девятиклассницу

РЕН ТВ: в Раменском в Московской области мужчина надругался над девятиклассницей
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Boris Babanov / Russian Look / Globallookpress.com

В Раменском в Московской области мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вечером 2 ноября мужчина выследил девятиклассницу на улице и силой заставил ее пройти с ним за гаражи. Там он затащил ее в кусты и изнасиловал, после чего скрылся. Школьница обратилась в полицию, на данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, а также пытаются выяснить личность злоумышленника.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае осудят мужчину, который изнасиловал и расправился с малолетней 33 года назад. Сообщается, что с помощью современных технологий был проведен повторный анализ генетического материала, который позволил установить подозреваемого.

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