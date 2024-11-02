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13:59, 2 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за изнасилование и расправу над малолетней 33 года назад

В Краснодарском крае осудят мужчину за изнасилование и убийство девочки в 1991-м
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Краснодарском крае осудят мужчину, который изнасиловал и расправился с малолетней 33 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчине предъявлено обвинение в расправе, сопряженном с изнасилованием малолетней.

По данным следствия, 17 сентября 1991 года 22-летний обвиняемый находился возле одного из предприятий в поселке Нижнебаканском Крымского района, где встретил 7-летнюю девочку. Он надругался над ней, а после ударил ножом в шею. После чего перетащил тело к реке, где спрятал под ветками и бытовым мусором.

В тот момент установить причастного к совершению преступления не удалось, производство по делу было приостановлено.

В 2024 году следователи повторно изучили материалы, удалось обнаружить вещественное доказательство, изъятое на месте происшествия в 1991 году. С помощью современных технологий был проведен повторный анализ генетического материала, который позволил установить подозреваемого.

Обвиняемый вину признал, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянку осудят за совершенную 16 лет назад расправу над подругой.

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