Россиянку осудят за совершенную 16 лет назад расправу над подругой

В Красноярском крае будут судить женщину за убийство подруги

В Красноярском крае перед судом предстанет 35-летняя местная жительница за расправу над подругой, совершенную 16 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Женщина обвиняется по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, 28 июня 2008 года женщины 20 и 29 лет отдыхали на берегу озера Большое. В какой-то момент между ними произошел конфликт, тогда обвиняемая взяла камень и ударила им два раза подругу по голове. После чего скрылась с места преступления. Пострадавшая была доставлена в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В 2024 году следователями были повторно изучены материалы дела, допрошены свидетели и получена новая информация. В результате выявлена причастность к преступлению 35-летней жительницы города Шарыпово.

Ранее сообщалось, что россиянина осудят за совершенную 23 года назад расправу над управляющим рестораном.