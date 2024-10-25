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12:15, 25 октября 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за совершенную 23 года назад расправу над управляющим рестораном

В Норильске будут судить мужчину за совершенное в 2001 году убийство ресторатора

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Норильске перед судом предстанет 54-летний местный житель за расправу над управляющим рестораном, совершенную в составе организованной преступной группы (ОПГ) 23 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Россиянин обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное общеопасным способом организованной группой»).

По данным следствия, в марте 2001 года возле подъезда жилого дома на улице Комсомольская было обнаружено мужское тело с множественными огнестрельными ранениями. Сразу после преступления установить причастных не удалось, дело было приостановлено.

В 2024 году следователями были повторно изучены материалы дела и получена новая информация о потерпевшем, его окружении и недовольных ведением бизнеса. В результате проделанной работы установлена причастность к преступлению 55-летнего жителя Москвы, который в начале 2000-х годов жил в Норильске и был лидером ОПГ, а также члена его группы — 54-летнего местного жителя. Они совместно с двумя соучастниками решили расправиться с ресторатором.

Преступление тщательно готовилось, велось скрытое наблюдение за потерпевшим. Ночью 8 марта 2001 года предприниматель вернулся на автомобиле домой. Киллер открыл огонь из автомата, когда он в сопровождении охранника подходил к подъезду. Бизнесмен получил ранения, несовместимые с жизнью, сопровождающий был ранен. Стрелок с помощью сообщников скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что следователи доказали причастность двоих россиян к расправе над мужчиной 17 лет назад.

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      Артем Соколов
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