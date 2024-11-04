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19:54, 4 ноября 2024Россия

В Москве представители 100 стран обсудят будущее планеты

В Москве на симпозиуме «Создавая будущее» соберутся представители 100 стран
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство РИА Новости

В Москве на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» соберутся представители 100 стран, что составляет мировое большинство. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает ТАСС.

В рамках трехдневного симпозиума участники обсудят будущее планеты, которое должно быть безопасным и справедливым. Кириенко отметил, что открытие «Создавая будущее» выпало на День народного единства.

«Единство народа определяется не только традициями, но и видением будущего. Если хотите — мечтой. И мы, конечно же, мечтали и мечтаем и о суверенной, сильной стране, мы мечтаем о справедливом устройстве мира, где людям каждой национальности, каждой страны, каждому человеку дана возможность реализовать свой талант, быть счастливым, быть успешным, жить в безопасном и справедливом мире». — подчеркнул первый замруководителя администрации президента РФ.

Ранее стало известно, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на симпозиуме «Создавая будущее» сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Адольфом Гитлером. По его словам, iPhone оказался чрезвычайно вредной и чудовищной вещью для человечества. Он выразил мнение, что это разрушило «мир человеческих связей».

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