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19:55, 4 ноября 2024Бывший СССР

В ОБСЕ заявили о злоупотреблении Санду госресурсами во время выборов

ОБСЕ: Санду злоупотребляла госресурсами во время второго тура выборов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Во время второго тура президентских выборов в Молдавии действующая глава государства Майя Санду продолжала пользоваться выгодой, извлекаемой из злоупотребления государственными ресурсами, но не так значительно, как в первом. Об этом заявила специальный координатор и руководитель группы наблюдателей ОБСЕ Люция Потучкова во время брифинга, ее слова приводит агентство РИА Новости.

По словам Потучковой, помимо злоупотребребления госресурсами, во втором туре выборов Санду также пользовалась выгодой в виде «несбалансированного освещения в СМИ». В результате влияния обоих вышеупомянутых факторов у участников были неравные возможности, подчеркнула представитель ОБСЕ.

Между тем, отметила Потучкова, второй тур выборов президента в Молдавии был проведен эффективно и профессионально и предоставил избирателям выбор между настоящими политическими альтернативами. Однако руководитель группы наблюдателей ОБСЕ добавила, что наряду с этим имели место якобы иностранное вмешательство и подкуп голосов.

Ранее в этот же день стало известно, что действующая глава Молдавии Майя Санду одержала победу на президентских выборах с 55,3 процента голосов.

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