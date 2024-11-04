В оппозиции Молдавии заявили о фальсификациях в пользу Санду на участках за рубежом

Шор: есть данные о фальсификациях в пользу Санду на участках за рубежом

Оппозиция Молдавии располагает свидетельствовали о массовых фальсификациях в пользу действующего президента страны Майи Санду на избирательных участках за рубежом. Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, на зарубежных участках Майя Санду не выиграла. Он добавил, что у оппозиции есть доказательства массовых фальсификаций, которые устроила Санду на участках за рубежом. Шор добавил, что автобусы подвозили людей и урны с заложенными туда бюллетенями. Он заключил, что «Европа закрывала на это глаза».

Ранее стало известно, что Санду победила на выборах президента в Молдавии. Она получила получив 55,33 процента голосов.