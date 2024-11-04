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07:59, 4 ноября 2024Бывший СССР

В подполье рассказали о вертолетах из Румынии после удара по Измаилу

Подпольщик Лебедев: в Измаил после удара прилетели вертолеты из Румынии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: U.S. Army / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

После нанесенного по припортовой зоне города Измаил в Одесской области удара на место происшествия прилетели вертолеты из Румынии. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Был прилет в пригороде Измаила, в припортовой зоне. Что именно попало под удар — пока выясняем. Но местное сопротивление говорит, что со стороны Румынии летали эвакуационные вертолеты», — сообщил он.

Подпольщик также отметил, что под удар Российских вооруженных сил попали артиллерийские склады в городе Болград Одесской области. По его словам, в населенном пункте также находится авиабаза.

Ранее военнослужащие группировки российских войск «Запад» уничтожили пункт воздушной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также ударом авиабомбы был уничтожен командный пункт украинских военных из бетонных укрытий.

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