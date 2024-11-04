Военнослужащие группировки российских войск «Запад» уничтожили пункт воздушной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.
Его координаты были переданы на пункт управления. Ударом самоходной артиллерийской установки «Мста-С» цель была поражена. Кроме того, ударом авиабомбы был уничтожен командный пункт украинских военных.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Запад» за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ. Начальник пресс-центра группировки Иван Бигма отметил, что военнослужащие нанесли удар по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Голубовка, Копанки, Ямполовка, Ивановка, Торское, Терны и в Серебрянском лесничестве.