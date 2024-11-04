Минобороны РФ: группировка «Запад» уничтожила пункт воздушной разведки ВСУ

Военнослужащие группировки российских войск «Запад» уничтожили пункт воздушной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

Его координаты были переданы на пункт управления. Ударом самоходной артиллерийской установки «Мста-С» цель была поражена. Кроме того, ударом авиабомбы был уничтожен командный пункт украинских военных.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Запад» за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ. Начальник пресс-центра группировки Иван Бигма отметил, что военнослужащие нанесли удар по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Голубовка, Копанки, Ямполовка, Ивановка, Торское, Терны и в Серебрянском лесничестве.

