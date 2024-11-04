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05:32, 4 ноября 2024Россия

Российские военные захватили 43 опорных пункта ВСУ

Группировка войск «Запад» за сутки захватила 43 опорных пункта ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Запад» за сутки захватили 43 опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, военнослужащие нанесли удар по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Голубовка, Копанки, Ямполовка, Ивановка, Торское, Терны и в Серебрянском лесничестве. Собеседник агентства добавил, что также были уничтожены восемь пунктов управления беспилотниками, две станции спутниковой связи Starlink, девять минометных расчетов и два украинских дрона самолетного типа.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе по железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки в зоне проведения спецоперации. Его поразили с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

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