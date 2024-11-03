Минобороны заявило об ударе по железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ

МО РФ: поражен железнодорожный эшелон с бронетехникой и объекты энергетики ВСУ

Армия России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) поразила железнодорожный эшелон с бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на станции погрузки. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Они же поразили объекты энергетики и нефтебазы, которые используются для обеспечения ВСУ.

В зоне СВО, помимо этого, под удар попали цеха по производству беспилотников и скопления живой силы и военной техники противника в 140 районах боевых действий.

В сентябре Вооруженные силы России нанесли расчетом «Искандер-М» ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области. Как сообщило Минобороны, в результате удара были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства.