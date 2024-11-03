Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 3 ноября 2024Россия

Минобороны заявило об ударе по железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ

МО РФ: поражен железнодорожный эшелон с бронетехникой и объекты энергетики ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Армия России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) поразила железнодорожный эшелон с бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на станции погрузки. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Они же поразили объекты энергетики и нефтебазы, которые используются для обеспечения ВСУ.

В зоне СВО, помимо этого, под удар попали цеха по производству беспилотников и скопления живой силы и военной техники противника в 140 районах боевых действий.

В сентябре Вооруженные силы России нанесли расчетом «Искандер-М» ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области. Как сообщило Минобороны, в результате удара были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило об освобождении еще одного села в ДНР

      Российская теннисистка выиграла четвертый турнир WTA за год

      Священник рассказал о жертвоприношениях в украинских неонацистских батальонах

      Отели в Анталье прокомментировали данные о жалобах туристов на «мощный вирус»

      Врач назвала опасность планки для женщин старше 40 лет

      Спасенный из-под Угледара американец рассказал об удивившем его факте

      Стало известно о долгах семьи назвавшейся матерью детей Дурова россиянки

      Минобороны заявило об ударе по железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ

      На Западе предрекли конец Зеленского после окончания конфликта

      В России прокомментировали озвученное Турцией условие разрешения конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше