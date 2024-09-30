МО опубликовало кадры поражения железнодорожного эшелона под Николаевом

Вооруженные силы России нанесли расчетом «Искандер-М» ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. Состав перевозил до 1300 тонн боеприпасов, что рассчитано на несколько недель стрельбы.

Россия уничтожила эшелон ВСУ одним ударом

Как сообщило Минобороны, в результате удара были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производство. Telegram-канал «Военная хроника» привел подробности российского удара. По его данным, «Искандеры» подловили состав на прибытии и поразили его в движении.

По данным военкоров, российским военным одним ударом удалось накрыть примерно небольшой склад боеприпасов, рассчитанных на несколько недель стрельбы. Так, вагоны ВСУ могли перевозить от 840 до 1300 тонн боеприпасов — в зависимости от того, какой используется вагон.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Координатор подполья в регионе Сергей Лебедев рассказал, что в составе ехали подразделения ВСУ, понесшие потери в Курской и Харьковской областях. По его словам, украинская армия потеряла большое число военных.

Военкоры указали на интересные детали в ударе ВС России

Как пишет «Военная хроника», если учитывать, что были поражены максимальные 1300 тонн боеприпасов, то это почти столько же, сколько западные источники заявляли об уничтожении на складе в Торопце. По их данным, потеря такого объема боеприпасов для Украины куда больнее, чем для России, так как российский ОПК может производить их в огромных количествах.

Кроме того, эксперты обратили внимание, что ВСУ осуществляет переброску боеприпасов с помощью все еще функционирующих локомотивов — это значит, что не весь подвижный состав уничтожен. При этом украинские военные чаще используют тепловозы, а не электровозы.